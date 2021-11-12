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Новые пианино, аккордеоны и кантеле поступили в музыкальные школы Карелии

Новости. Происшествия
18:40, 02 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Музыкальные образовательные организации Карелии обновили парк инструментов, рассказали в правительстве Карелии.

Завершены поставки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в Детскую школу искусств в Лахденпохье, музыкальную школу поселка Ладва и в Петрозаводский музыкальный колледж.

Новые инструменты приобретены по линии нацпроекта «Культура» и уже используются в обучении.

В Петрозаводский музыкальный колледж поступили два рояля, три пианино, световое и звуковое оборудование, учебно-педагогическая литература.

В Детскую школу искусств в Лахденпохье поставили два пианино и рояль, звуковое оборудование и компьютерную технику. Для Ладвинской музыкальной школы Прионежского района (ее филиалы есть в нескольких населенных пунктах) перед началом учебного года закупили четыре пианино, два кантеле, шесть аккордеонов, ксилофон, синтезатор, шесть классических гитар, электро- и бас-гитары, пять ноутбуков, две интерактивные доски, звуковое оборудование и нотную литературу. Формируя заявки, обе музыкальные школы заказали и такие нужные музыкантам вещи, как банкетки.

Как отмечает директор Лахденпохской школы искусств Геннадий Евгеньев, обновление музыкальных инструментов повышает престиж учреждения и в целом помогает развивать региональную систему дополнительного образования.

«У нас прежде не было собственного рояля, давно не обновлялись музыкальные инструменты, а новых баянов мы не получали с момента основания школы. Это было большой проблемой. Новые инструменты нравятся детям и преподавателям. По классу баяна мы даже планируем увеличить набор учащихся», — поделился планами Геннадий Евгеньев.

Напомним, первые музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура»  школы искусств Карелии получили в 2019 году. Очередной конкурсный отбор среди учреждений республики на приобретение музыкальных инструментов состоится в будущем году.

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