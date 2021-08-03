Новые площадки для фотосессий появились в горном парке в Карелии (ФОТО)

У Мраморного каньона в горном парке Рускеала открылись новые смотровые площадки.

Как сообщается в официальном паблике парка, площадки появились на северном борту Мраморного каньона. Теперь здесь можно насладиться видами каньона с новой перспективы и сделать снимки.

«Эта часть маршрута долгое время была закрыта для посещения гостей. Напомним, что деревянные настилы, оборудованные по маршрутам парка призваны не только обеспечить безопасность гостей при осмотре Мраморного каньона, но также помогают защитить корни деревьев и в целом снизить антропогенную нагрузку на экосистему парка», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, какие ограничения введены для зрителей фестиваля «Ruskeala Symphony» в Карелии. Фестиваль пройдет в горном парке 13 и 14 августа.