Новые площадки и контейнеры установят в Приладожье после жалоб жителей

Жители города Сортавала жалуются на неудовлетворительное содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора.
За последние 3 месяца идет рост жалоб от жителей, сообщила министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская. Как улучшить ситуацию, обсуждали вместе с местной властью.
— Администрация округа выделит финансирование на строительство 7 новых контейнерных площадок, региональный оператор КЭО, в свою очередь поставит новые баки — 21 штуку, по 3 на каждую контейнерную площадку. Будем увеличивать кратность вывоза с желтых контейнеров, которые предназначены для сбора вторсырья, — сообщила министр.
Работу в сфере вывоза отходов оценивает федеральный штаб, созданный при Правительстве России. По последним данным стоит сосредоточить работу на создании новых контейнерных площадок, расширить парк новых контейнеров, обеспечить надлежащее содержание площадок, уточнили Янина Свидская.
Ранее парламент Карелии принял закон, предусматривающий введение ответственности за мусор в радиусе пяти метров вокруг контейнерных площадок.