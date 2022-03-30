Новые пожарные «Уралы» приобретены для шести районов Карелии

Правительство Карелии закупило шесть новых пожарных автоцистерн для отрядов противопожарной службы в районах республики.

Об этом сообщили в государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Уралы» оборудованы всем необходимым для тушения пожаров, ликвидации ДТП, проведения аварийно-спасательных работ. Они будут направлены в поселки Пяозерский, Летнереченский, Боровой, Кривой Порог, Ильинский и Чална.

В прошлом году новые автоцистерны получили еще 10 отрядов противопожарной службы.