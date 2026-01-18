Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта.

Изменения коснутся информирования пассажиров, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

— Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств, — сообщил депутат.

Также правилами устанавливается обязанность авиакомпаний предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы.

Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов, — отметил он.

Данные изменения направлены на то, чтобы сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми, а обязанности авиакомпаний — четко зафиксированными, отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили рассматривать претензии к авиакомпании за пять дней. Это связано с массовыми задержками и отменами рейсов в аэропортах России.