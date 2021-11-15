Новые правила оспаривания кадастровой стоимости недвижимости в Карелии разъяснили в Росреестре

Управление Росреестра по Республике Карелии подготовило разъяснения новых правил спаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости, вступивших в силу с 1 апреля 2021 года.

Изменения предусмотрены статьей 22.1 закона об оценке — «Установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости».

«Стоимость объекта недвижимости может быть установлена… в размере его рыночной стоимости по заявлению юридических и физических лиц, если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц», — пояснили в Росреестре.

Заявление об установлении рыночной стоимости должно быть подано в ГКУ РК «ЦГКО» в течение шести месяцев с даты рыночной оценки. Это обязательное условие для последующего обращения в суд.