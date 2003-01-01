РЕКЛАМА
В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Честный взгляд
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Новости

Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

13:20

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

13:00

В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

12:35

Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

12:15

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

11:55

В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

11:40

Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

11:15

В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

11:00

В Петрозаводске усилили покрытие LTE

10:38

Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

10:30

В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

10:10

70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

09:50

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью

09:35

В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

09:30

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

09:00

Житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО

08:40

Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

08:20

В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

08:00

В России предложили выплачивать отцовский капитал

07:40

Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10

Названа дата прощания с народным артистом Карелии Владимиром Мойковским

23:00

Проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

21:45

Сертификаты на покупку жилья выдали двум сиротам в Карелии

21:00

Музыкальный театр Карелии объявил о сборе средств на новую постановку

20:30

Петрозаводчан приглашают пройти 10 тысяч шагов по набережной

20:00

В пятницу отопительный сезон начнется в Петрозаводске

19:30

Обманутые дольщики ИЖС в Карелии добились переквалификации уголовного дела

19:00

Заонежский «ангел-хранитель»: умерла супруга биатлониста Владимира Драчева Татьяна

18:30

Владимиру Любарскому продлили срок содержания под стражей

18:00

Кондопожский журналист пообещал продолжить критиковать власти района, который возглавил его брат

17:30

В Карелии построят еще один завод по добыче щебня для Москвы

17:05

Небольшой дождь обещают в Карелии 18 сентября

17:00

Дорогу с ливневой канализацией и очистными строят в Карелии впервые за 30 лет

16:55

Полицейские задержали трёх петрозаводчан, разносивших наркотики по улицам и паркам карельской столицы

16:35

Пункт приема ртутьсодержащих отходов приостановил работу в Петрозаводске

16:15

﻿ Комитет Госдумы по обороне одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу

15:55

Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта

15:35

«Это было ни с чем не сравнимое чувство»: спортсменке из Карелии сделали предложение после забега на 24 часа

15:20

Новые троллейбусные маршруты тестируют в Петрозаводске

15:10

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября

15:00

Услуга самообслуживания появится в одной из детских библиотек Петрозаводска

14:40

«Искали всю ночь»: в Петрозаводске нашли потерявшуюся пенсионерку с деменцией

14:20

В Госдуме предложили запретить песни группы «Сектор Газа»

14:00

«Пятерочка» по франшизе, автолавки «Магнита»: в Карелии ищут решение обеспечить продуктами отдаленные поселки

13:45

Жителя Кондопоги на сайте знакомств дважды обманули и оставили без денег

13:20

Крупный астероид пролетит на кратчайшем от Земли расстоянии

13:00

Рекордный урожай кормовой кукурузы планирует собрать хозяйство в Олонецком районе

12:45

В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

12:10

В Петрозаводске 72-летняя женщина получила травму при падении в автобусе

11:50

В Карелии перевыполнили план по заготовке кормов

11:30

В Петрозаводске сделают новую лестницу на Пограничной улице

11:15

T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

11:10

Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

10:50

22-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

10:30

В Петрозаводске сегодня простятся с руководителем ансамбля «Ключик» из Суоярви

10:15

В Карелии переименуют остановочные пункты на железной дороге

10:00

Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»

09:38

Автобусы из Петрозаводска в Петербург будут ходить реже

09:20

Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

09:00

Самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров

08:40

Онколог Минздрава России рассказал о самых распространенных видах рака в стране

08:20

Наёмным работникам в России не доплатили около 1 млрд рублей

08:00

В Петрозаводске ищут лишённую памяти 76-летнюю пенсионерку

07:40

Горе-отец из Карелии вернул своему сыну многотысячный долг по алиментам, испугавшись преследования приставов

07:20

Карельский филолог удостоен престижной премии за исследование монастырей Русского Севера

07:00

В России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

06:40

Олонецкий молочный комбинат снова задолжал десятки миллионов поставщикам молока

06:10

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10
Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили
Сегодня 13:20 Общество
Анонсированная Минпромторгом корректировка расчета утилизационного сбора на легковые автомобили собрала более 30 тысяч негативных реакций.

фото: © Столица на Онего

Законопроект Минпромторга, меняющий правила расчета суммы утилизационного сбора, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов 10 сентября. Сейчас документ находится на этапе антикоррупционной экспертизы и публичного обсуждения, сообщает Коммерсантъ.

Министерство предлагает добавить к параметрам расчета утильсбора (сейчас он складывается из базовой ставки в 20 тысяч рублей и коэффициента, зависящего от года выпуска автомобиля и объема двигателя) мощность двигателя. В ведомстве считают, что в связи с «ростом производства колесных транспортных средств, использующих альтернативные источники энергии, в том числе оснащенных электрическими и гибридными силовыми установками», расчет утильсбора, исходя только из объема двигателя, больше не является корректным.

— Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале, — поясняют в Минпромторге.


Льготный тариф (3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи за автомобиль старше трех лет) для ввоза личного автомобиля продолжит действовать в случае, если мощность двигателя составляет менее 160 лошадиных сил. В Минпромторге утверждают, что подходящие под льготу автомобили составляют 88% автопарка из впервые зарегистрированных в России за последние пять лет легковых машин. Эта тенденция актуальна и для регионов Дальнего Востока: более 95% импортированных в прошлом году автомобилей с правым рулем — это модели мощностью до 160 л. с., считают в министерстве.

При этом продавцы полагают, что новый утильсбор неизбежно приведет к повышению цен на все импортные автомобили. Больше всего повышение затронет покупателей гибридных и электромобилей. Представители автодилеров предупреждают, что цены могут вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля, а на некоторые модели ценники могут увеличиться на два миллиона рублей.

Предполагается, что новая методика вступит в силу с 1 ноября. 

Ранее «Столица на Онего» писала, что средняя стоимость нового автомобиля в Карелии превысила 1,8 млн рублей.

