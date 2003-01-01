Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

Анонсированная Минпромторгом корректировка расчета утилизационного сбора на легковые автомобили собрала более 30 тысяч негативных реакций.

Законопроект Минпромторга, меняющий правила расчета суммы утилизационного сбора, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов 10 сентября. Сейчас документ находится на этапе антикоррупционной экспертизы и публичного обсуждения, сообщает Коммерсантъ.

Министерство предлагает добавить к параметрам расчета утильсбора (сейчас он складывается из базовой ставки в 20 тысяч рублей и коэффициента, зависящего от года выпуска автомобиля и объема двигателя) мощность двигателя. В ведомстве считают, что в связи с «ростом производства колесных транспортных средств, использующих альтернативные источники энергии, в том числе оснащенных электрическими и гибридными силовыми установками», расчет утильсбора, исходя только из объема двигателя, больше не является корректным.

— Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале, — поясняют в Минпромторге.



Льготный тариф (3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи за автомобиль старше трех лет) для ввоза личного автомобиля продолжит действовать в случае, если мощность двигателя составляет менее 160 лошадиных сил. В Минпромторге утверждают, что подходящие под льготу автомобили составляют 88% автопарка из впервые зарегистрированных в России за последние пять лет легковых машин. Эта тенденция актуальна и для регионов Дальнего Востока: более 95% импортированных в прошлом году автомобилей с правым рулем — это модели мощностью до 160 л. с., считают в министерстве.

При этом продавцы полагают, что новый утильсбор неизбежно приведет к повышению цен на все импортные автомобили. Больше всего повышение затронет покупателей гибридных и электромобилей. Представители автодилеров предупреждают, что цены могут вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля, а на некоторые модели ценники могут увеличиться на два миллиона рублей.

Предполагается, что новая методика вступит в силу с 1 ноября.

