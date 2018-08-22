Новые правила строительства дач начнут действовать со следующего года

По теме
Загрузка...
С 1 января 2019 года вводится новый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах.
По новым привалам перед началом или реконструкцией садового дома нужно будет уведомить об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
20.08.2018, 09:15
Аналитика
Сегодня 16:23
Обществоведение
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сегодня 14:28
21.08.2018 09:33
21.08.2018 09:17
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
Новое
Сегодня 15:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии