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Новости. Общество
16:45, 22 Августа 2018

Новые правила строительства дач начнут действовать со следующего года

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С 1 января 2019 года вводится новый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах.

По новым привалам перед началом или реконструкцией садового дома нужно будет уведомить об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-22 16:54:48
Глубоко пофиг на эту куркулятину. Приличные людишки живут на хуторах подальше от быдломассы
Гость
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