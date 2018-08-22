Новые правила строительства дач начнут действовать со следующего года

С 1 января 2019 года вводится новый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах.

По новым привалам перед началом или реконструкцией садового дома нужно будет уведомить об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество.

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