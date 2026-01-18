Новые правила вступили в силу для пассажиров поездов в 2026 году

В 2026 году для пассажиров российских поездов начинают действовать несколько важных изменений, затрагивающих цены, технологии и документы.
Рост цен и сезонные коэффициенты
С 1 декабря 2025 года базовые тарифы в плацкарте и общих вагонах выросли на 11,4%. Сервисные сборы (постельное бельё, питание) также подорожали.
В 2026 году вернулась система сезонных коэффициентов: в высокий сезон (май–сентябрь) цены могут быть выше на 11–20%, а в низкий — ниже на 15–20%.
Биометрическая посадка (пилотный проект)
В первом квартале 2026 года на некоторых маршрутах «Ласточки» (Москва — Нижний Новгород, Иваново, Кострома) тестируется посадка по лицу.
Для этого нужна подтверждённая запись в Единой биометрической системе. Паспорт и бумажный билет не требуются, но классический способ проверки сохраняется.
Новые правила для детей в международных поездках
С 20 января 2026 года для оформления билета ребёнку до 14 лет на поезд за границу требуется загранпаспорт. Свидетельство о рождении больше не принимается.
Для поездок по России правила не изменились: дети до 5 лет — бесплатно (без места), до 10 лет — со скидкой.
Таким образом, главные изменения 2026 года — это рост стоимости поездок, внедрение новых технологий и ужесточение документооборота для международных маршрутов с детьми.
Льготы для пенсионеров, студентов и многодетных семей сохраняются, но общий рост цен будет ощутим для всех.
Ранее «Столица на Онего» сообщала, что Петрозаводск вошел в топ-10 направлений России для трёхдневного отдыха в январе.