Новые правила выдачи микрозаймов вступили в силу в России

Начисленные проценты и неустойка по кредитам, взятым на срок не более года, не могут превышать долг более чем в два раза, ежедневная процентная ставка может составлять не более 1% в день.

Соответствующие ограничения вступили в силу в России сегодня, 1 июля. Закон об ограничении предельного размера ставки по потребительским кредитам до 1% в день подписал в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин, пишут "Вести Карелии".

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