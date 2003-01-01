Новые прожекторы установят в петрозаводском сквере Александра Шотмана

Акцентная подсветка украсит центральный сквер карельской столицы.
В сквере имени Александра Шотмана в Петрозаводске оборудуют освещение, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Установим четыре новые опоры и прожекторы. Также предусмотрим акцентную подсветку самого бюста и проведём формовочную обрезку ветвей, — рассказала мэр.
Сейчас муниципальные власти закупают необходимое оборудование и организуют конкурсные процедуры для определения подрядчика. Предполагается, что работы по благоустройству будут завершены до 15 ноября 2025 года.
