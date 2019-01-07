Новые размеры пособия по безработице утверждены правительством

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Минимальный размер пособия по безработице в 2019 году составит 1500 руб., максимальный - 8000 руб.
Это следует из постановления, подписанного главой правительства Дмитрием Медведевым.
"Правительство РФ постановляет установить на 2019 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в документе.
Отмечается, что для безработных предпенсионеров максимальный размер пособия по безработице составит в 2019 году 11280 руб.
Подробности- в материале "Вестей Карелии".
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