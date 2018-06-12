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Новости. Общество
16:50, 12 Июня 2018

Новые санкции: какие штрафы ждут жителей Карелии этим летом?

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С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

 

Законодательное собрание Карелии в конце 2017 года – в начале 2018 года приняло несколько поправок к региональному закону "Об административных правонарушениях", ужесточающих санкции за нарушение благоустройства территорий общего пользования в муниципалитетах республики. Часть поправок вступили в силу с 1 января и 8 февраля этого года. Остальные начинают действовать с 9 июня, решение об этом депутаты приняли на заседании 28 мая.

Одной из самых главных поправок, вступающих в силу с 9 июня, стоит назвать штраф за парковку автомобилей на газонах. Даже если на газоне уже не растет трава и сломан по периметру поребрик.  Штраф за такую парковку – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Какие еще наказания ждут нарушителей правил благоустройства- читайте в материале «Столицы на Онего».

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Дети из поселка Деревянка в Карелии учатся в "школе-сарае"
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Комментарии

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кир
2018-06-12 17:05:21
Американцы санкции и вы санкции. Единым фронтом против нас.
Polifon
2018-06-12 16:57:17
А как будет определяться газон? На глазок? Так в суде рапорт инспектора априори не подвергается сомнению, а любые возражения не принимаются в расчет. Широчайшее поле деятельности для наказующих органов при абсолютном доверии к мнению инспектора.
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08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
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