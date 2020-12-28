Техникум в Петрозаводске передал в колонию деревообрабатывающие станки для обучения заключенных

Новое деревообрабатывающее оборудование, поступившее в ИК-9, поможет заключенным получить специальность в неволе, заявили в УФСИН по Карелии.

В рамках действующего соглашения о взаимодействии между Минобразования Карелии и республиканским УФСИН недавно образовательному учреждению при исправительной колонии №9 передали в безвозмездное временное пользование от Петрозаводского техникума городского хозяйства деревообрабатывающее оборудование. В настоящее время ведется его установка и наладка.

В образовательном учреждении №31 ФСИН России осужденные могут получить образование по 15 профессиям, из них по 3 профессиям проводится обучение с применением деревообрабатывающего оборудования: "мастер столярного и мебельного производства", "станочник деревообрабатывающих станков" и "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий".

Количественное и качественное обновление станочного оборудования позволит осужденным получить должное образование, что наряду с приобретенными навыками работы пригодится им в трудоустройстве после их освобождения.

На данный момент в образовательных учреждениях УФСИН России по Республике Карелия обучается более 300 человек, в прошлом году профессиональное обучение прошли 569 человек.