Новые светильники установили на улице Антонова в Петрозаводске

Муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические системы» завершило работы по модернизации освещения на участке улицы Антонова — от улицы Репникова до улицы Корабелов.
Напомним, что ранее к депутату Петросовета по 9-му округу Александру Ершову обращались жители района с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса. На этой неделе специалисты МУП заменили старые фонари на 23 современных светодиодных энергосберегающих светильника с широким углом рассеивания.
— Еще раз благодарю Администрацию Петрозаводска, лично Инну Сергеевну Колыхматову и Михаила Валерьевича Ершова за то, что сделали все возможное по просьбам жителей района Ключевая, и моим ходатайствам, — отметил депутат.
Александр Ершов также добавил, что работы по модернизации освещения в районе будут продолжены. «Мы вместе с жителями и петрозаводской Администрацией будем стараться, чтобы на нашей любимой Ключевой стало еще светлее. Уверен, что при формировании перечня объектов на следующий период будут учтены все наши предложения», — подчеркнул депутат.