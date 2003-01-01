Новые светильники установят во дворах Перевалки

На улице Ватутина в Петрозаводске заменят освещение.
На участке от улицы Чапаева до улицы Пархоменко в Петрозаводске заменят освещение, сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис в своём телеграм-канале.
— Намерены поменять 10 ламп и добавить к ним две новых, — отметила она.
По её словам, горожане неоднократно жаловались на темноту в этом микрорайоне.
