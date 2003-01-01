Новые светильники установят во дворах Перевалки

Напомним , на территории мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем славы» в столице Карелии установят 10 новых парковых опор для освещения входных зон. Именные плиты, огненная чаша и памятный камень будут подсвечены пятью прожекторами. Для художественной подсветки деревьев и флагштока предусмотрены 17 специальных прожекторов.

По её словам, горожане неоднократно жаловались на темноту в этом микрорайоне.

— Намерены поменять 10 ламп и добавить к ним две новых, — отметила она.

На участке от улицы Чапаева до улицы Пархоменко в Петрозаводске заменят освещение, сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис в своём телеграм-канале.

