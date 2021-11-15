890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Местному самоуправлению в России посвящается 5
17.12.2021 15:57
Трое жителей Карелии находятся на изоляции после контакта с больными «омикроном» (СРОЧНО) 15
17.12.2021 20:05
«Натянула шапку на лицо»: драка в маршрутке Петрозаводска разгорелась из-за ковидной маски (ВИДЕО) 9
17.12.2021 15:31
Родители новорожденных в Карелии Гекторов и Жозефин не признают 1
17.12.2021 13:53

Новые светофоры установили на трассе «Кола» в Карелии

Новости. Общество
13:21, 18 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

На 384-м и 385-м километрах автодороги Р-21 в поселке Пряжа ведется монтаж двух светофоров.

По сообщению Упрдор «Кола», сейчас на обоих светофорных объектах в Пряже продолжаются монтажные работы, в связи с чем предусмотрено неоднократное переключение режимов их работы.

«О вводе новых светофорных объектов в эксплуатацию будет сообщено отдельно. Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными при движении по указанным участкам автодороги», - говорится в сообщении Управления.

Ранее Минтранс опубликовал список перекрестков в Петрозаводске, где установят светофоры в 2022 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 5
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»