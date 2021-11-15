Новые светофоры установили на трассе «Кола» в Карелии

На 384-м и 385-м километрах автодороги Р-21 в поселке Пряжа ведется монтаж двух светофоров.

По сообщению Упрдор «Кола», сейчас на обоих светофорных объектах в Пряже продолжаются монтажные работы, в связи с чем предусмотрено неоднократное переключение режимов их работы.

«О вводе новых светофорных объектов в эксплуатацию будет сообщено отдельно. Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными при движении по указанным участкам автодороги», - говорится в сообщении Управления.

Ранее Минтранс опубликовал список перекрестков в Петрозаводске, где установят светофоры в 2022 году.