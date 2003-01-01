Новые светофоры установят на подъезде к Петрозаводску и в Медвежьегорске

В Карелии введут в эксплуатацию новые светофоры.

На федеральной трассе Р-21 «Кола» и автодороге А-119 в Карелии установят три новых светофора, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

— Светофорный объект на 422-м километре трассы «Кола» у примыкания Пряжинского шоссе монтируется в эти дни. Его ввод в эксплуатацию значительно упростит и обезопасит маневры как при повороте с федеральной дороги на региональную, так и при движении в обратном направлении. Планируется, что светофоры здесь заработают уже в этом году, — отметили там.

Ещё два светофора, оснащённых кнопками для переключения сигналов, дорожники обустроят вблизи пешеходных переходов на улицах Ленина и Дзержинского в Медвежьегорске. Их установка и ввод в эксплуатацию запланированы на 2026 год.

— Согласно открытым данным многолетних исследований, использование светофоров сокращает количество ДТП на Т-образных перекрёстках примерно на 15% и приблизительно на 30% — на Х-образных перекрёстках, — добавили в учреждении.