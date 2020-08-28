Новые светофоры заработали в Петрозаводске в тестовом режиме

Накануне вечером запустили три новых светофора на Кукковке, Ключевой и Перевалке.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, вечером 28 августа в карельской столице запустили три светофора в разных районах города.

Новые объекты заработали на улице Генерала Фролова в районе дома № 14, на Ключевой возле пересечения с улицей Сусанина и на перекрестке улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова.



Светофорное регулирование должно повысить безопасность дорожного движения возле близлежащих образовательных учреждений, считают в мэрии.

В ближайшее время все три объекта будут работать в тестовом режиме. Светофоры установили в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что светофоры на Лесном проспекте временно не работают.