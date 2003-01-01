На пляжи Анапы идет около 900 тонн мазута

До 900 тонн мазута могут приплыть на четыре популярных пляжа Анапы.
По данным Mash, черные лужи-кляксы уже заметили на Бугазской косе, в станице Благовещенская и посёлке Веселовка. В Анапу направили колонну спецтехники, спасатели возводят песчаные преграды, чтобы обезопасить пляжи от загрязнения, волонтеры вместе с местными выходят осматривать берега. По словам экологов, предварительно, в район акватории попало до 700 тонн нефтепродукта.
Местные рассказали, на прибрежье Анапы пока чисто. Но из-за течения 900 тонн нефти, которое идёт в сторону берегов Темрюка и Тамани, через пару суток накрыть может ещё и посёлок «Волна».
В настоящий момент, по данным местного оперштаба, зафиксированы небольшие выбросы. Загрязнения зафиксированы в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», на Бугазской косе и на косе между Витязево и Благовещенской. В акватории моря вблизи берега мазутных пятен пока не зафиксировано.
Также круглосуточно ведутся работы по восстановлению защитного вала. Готово уже 15 км из запланированных 18.
Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе на 24 октября задействовано порядка 500 человек: 200 — от МЧС, 170 — от муниципалитетов, 120 спасателей «Кубань-СПАС», 13 добровольцев. Привлечено 56 единиц техники, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Напомним, в сентябре В Анапе в районе пирса подняли 337 мешков с мазутом. Мазут появился в море после декабрьского крушения двух танкеров.