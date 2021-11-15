Новые требования государства к аренде квартир приведут к резкому росту стоимости

Принятие законопроекта о Государственной информационной системе (ГИС) на рынке найма недвижимости приведет росту стоимости аренды жилья на 15–20%.

Об этом «Известиям» сообщили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно документу, в ГИС должны будут регистрироваться все договоры найма жилья и прочей недвижимости.

По мнению РАЭК, это повлечет за собой рост ставок аренды в размере НДФЛ или чуть менее — на 10–13%. Помимо НДФЛ пользователям ГИС придется платить комиссию оператору системы. Кроме того, проект подразумевает проведение только безналичных платежей, а это предполагает также отчисление банку и платежной системе — еще примерно 3% от арендной ставки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, зачем планируется введение новых требований к арендодателям.

Низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей. А создание ГИС позволит в 2023–2025 годах увеличить поступления в бюджет за счет налогов с наймодателей на 62,8 млрд рублей, отмечается в документе.