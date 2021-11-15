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Новые требования государства к аренде квартир приведут к резкому росту стоимости

Новости. Общество
09:00, 28 Декабря 2021
фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Принятие законопроекта о Государственной информационной системе (ГИС) на рынке найма недвижимости приведет росту стоимости аренды жилья на 15–20%.

Об этом «Известиям» сообщили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно документу, в ГИС должны будут регистрироваться все договоры найма жилья и прочей недвижимости.

По мнению РАЭК, это повлечет за собой рост ставок аренды в размере НДФЛ или чуть менее — на 10–13%. Помимо НДФЛ пользователям ГИС придется платить комиссию оператору системы. Кроме того, проект подразумевает проведение только безналичных платежей, а это предполагает также отчисление банку и платежной системе — еще примерно 3% от арендной ставки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, зачем планируется введение новых требований к арендодателям.

Низкая собираемость налогов на доходы физических лиц — наймодателей жилых помещений и апартаментов приводит к ежегодным потерям бюджета в размере около 162 млрд рублей. А создание ГИС позволит в 2023–2025 годах увеличить поступления в бюджет за счет налогов с наймодателей на 62,8 млрд рублей, отмечается в документе.

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Комментарии

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Горожанин
2021-12-28 09:29:13
Стоимость аренды вырастет однозначно. А где людям эти деньги взять?! У нас даже "цифровизация" работает не во благо людей, а вовсе даже наоборот. Были бы люди богаче - платили бы этот налог без всяких фискальных систем.
И это коснется найма не только жилья!
кир
2021-12-28 09:07:07
Давно пора в цифровом веке.
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