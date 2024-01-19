Новые тренажерный зал и восстановительный центр с бассейном открывает ПетрГУ

Легкоатлетический манеж готов к тренировкам спортсменов и любителей.

25 января в Петрозаводске будет торжественно открыт новый легкоатлетический манеж ПетрГУ в университетском городке на ул. Университетская, 10-в. Построить его высокое московское начальство решило еще в 2019 году. Возвести здание поручили «Петрострой КСМ» за 788 миллионов рублей.

Общая площадь манежа почти 7400 кв. м. Здесь созданы условия для тренировок легкоатлетов: есть беговые дорожки, сектора для прыжков в длину и толкания ядра, паркетная площадка для волейбола и баскетбола. Для зрителей есть 280 посадочных мест.

Также в манеже есть тренажерный зал и восстановительный центр. Цены на их посещение знает проект «Жизнь и кошелек».