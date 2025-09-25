Новые трибуны, ФОК и гостиница — стадион «Спартак» ждет серьезная реконструкция

Федеральный центр поддержит строительство трех спортивных объектов в Карелии.
Об этом сегодня шла речь на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.
В частности недостроенное здание Ледового дворца в Кондопоге планируют передать в федеральную собственность. Это позволит быстрее построить вторую ледовую площадку. В здании также будут оборудованы дорожки для кёрлинга, 25-метровый бассейн, медико-восстановительный центр, спортивные залы и гостиница.
Проект планируют включить в госпрограмму финансирования. Также на встрече обсудили планы по строительству второй очереди «Луми» и реконструкцию стадиона «Спартак».
— По обоим заручился федеральной поддержкой. Реконструкция стадиона на первом этапе будет включать демонтажные работы, строительство трибун и КПП, а также новой котельной, инженерных сетей и благоустройство территории. Далее построим рядом ФОК и гостиницу для спортсменов, — рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.
Строительство второй очереди «Луми» сейчас ведется за счет регионального бюджета силами местной компании «Специализированный застройщик «СП № 1». С предыдущим подрядчиком, напомним, контракт был расторгнут. До конца года планируют завершить строительство спортивно-хозяйственного корпуса, здания судейской с трибунами на 200 мест, гаража и вспомогательных сооружений.
Ранее сообщалось, что в 2026 году начнется реконструкция одного из стадионов в Петрозаводске.