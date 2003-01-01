Новые троллейбусные маршруты тестируют в Петрозаводске

Впервые, пока в тестовом режиме, троллейбус проехал по улице Шотмана.
Сегодня, 17 сентября, впервые, пока в тестовом режиме, троллейбус проехал по улице Шотмана.
Ранее троллейбусное предприятие завершило монтаж контактной сети на участке Первомайский-Шотмана. Там установили 6 опор, изменили схему сети - сделали два стрелочных узла. Напомним, троллейбус там никогда не ходил. Сейчас рассматривается возможность запуска маршрутов №2 и №5 по новому участку, рассказали в мэрии.
Предприятие разработало новые маршруты и сегодня троллейбус проехал от перекрестка Мелентьевой-Заводской через улицу Шотмана до Товарной станции. Это новый участок, по которому, если маршруты одобрят, троллейбусы будут ездить.
Техническую возможность запуска этих маршрутов рассмотрят в следующем году, уточнила Инна Колыхматова. Напомним, сейчас маршрут №5 существует, он идет с улицы Лыжной на Кукковке до ДСК через проспект Ленина. А маршрут №2 и вовсе пока отсутствует. Он лишь прорабатывается.
Напомним, после открытия Лобановского моста хотят также запустить маршрут №6.