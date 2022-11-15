Новые троллейбусы белорусского производства вышли на улицы Петрозаводска

На предприятии «Городской транспорт» сообщили о выходе на маршруты Петрозаводска пяти новых троллейбусов из Белоруссии.
В понедельник, 5 декабря, на улицы Петрозаводска вышли пять новых троллейбусов белорусского производства. Машины для столицы Карелии закупили в региональном Минтрансе.
Напомним, новые троллейбусы будут работать на всех маршрутах, кроме № 7-А. В этом году парк троллейбусного управления пополнила 21 машина.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание