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Новые троллейбусы выйдут на линию в Петрозаводске в начале апреля

Новости. Общество
10:20, 12 Марта 2022
фото: Столица на Онего

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Главе Карелии показали новые троллейбусы, закупленные для «Городского транспорта».

В минувшую пятницу глава республики Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский оценили новые троллейбусы, которые проходят техническую настройку в депо.

В правительстве республики напомнили, по поручению Артура Парфенчикова Петрозаводску выделили 290 миллионов рублей на покупку новых троллейбусов. Пять из них уже поступили в столицу Карелии. Всего до конца июня подрядчик «Торговый дом «Транс-Альфа» поставит в столицу Карелии 16 троллейбусов.

Сейчас предприятие «Городской транспорт» использует троллейбусы 1998 - 2013 года выпуска. Действующему подвижному составу было крайне необходимо обновление.

Новые троллейбусы выпустят на линию уже в начале апреля. Это современный общественный транспорт, оснащённый терминалами для безналичной оплаты, электронным маршрутным табло и камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения.

«Мы все заждались нормального общественного транспорта. Это хорошая техника. Нужно сделать так, чтобы десятки таких троллейбусов появились на улицах нашего города», - сказал Артур Парфенчиков.

Обновление троллейбусного парка – это часть реформы общественного транспорта Петрозаводска. По заказу властей специалисты проведут различного рода исследования и составят предложения по развитию маршрутной сети города. По итогу будет разработана такая модель, которая позволит решить вопросы с интервалами движения, количеством рейсов и ненадлежащим состоянием подвижного состава.

Новые троллейбусы позволят вернуть на линию маршруты № 3 и № 6: по традиционной схеме транспорт начнёт ходить уже в первой половине 2022 года. Пока же троллейбусные перевозки в столице Карелии осуществляют по четырём маршрутам - №1, 5, 6 и 8.

Ежедневно на линию выпускают около 35 троллейбусов. Стоимость проезда не менялась с 2017 года: она составляет 25 рублей. Недополученные доходы предприятию компенсируют за счёт субсидий из республиканского и городского бюджетов.

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