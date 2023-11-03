Новые туристические поезда «К северному сиянию» будут курсировать через Карелию

Любители путешествий по железной дороге теперь могут отправиться в круиз на север страны и по городам Золотого кольца.

Федеральная пассажирская компания запустила новые туристические маршруты. Об этом сообщает сетевое издание 360tv.ru.

Как рассказали в источнике, любители путешествовать поездом теперь могут отправиться в круиз на север страны и по городам Золотого кольца.

Первый и единственный в этом году рейс туристического поезда «К северному сиянию» отправился 3 ноября с Ленинградского вокзала столицы. Круиз продлится пять дней, в течение которых туристы успеют полюбоваться красотами Карелии, побывать в Мурманске, за Полярным кругом, увидеть северное сияние и узнать тайны вологодского кружева.

«Маршрут поезда пройдет через такие города, как Петрозаводск, Мурманск и Вологда. Больше 90% мест в поезде распродано, и это говорит о том, что российский север наряду с другими направлениями тоже пользуется очень большим спросом у наших туристов», — поделился заместитель гендиректора ФПК Николай Абрамов.

В тот же день с Ярославского вокзала Москвы отправился туристический поезд «По Золотому кольцу». За три дня путешественники посетят Ярославль, Иваново, Владимир и Суздаль. Желающие могут купить только билет на поезд или же заказать еще и туристический пакет с трансфером, питанием и экскурсиями.

Первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО РЖД Елена Ракова отметила, что в новогодние праздники к маршруту добавится Муром.

«Мы хотели создать такой вот симбиоз, когда мы встречаем вместе в одном маршруте большие города Золотого кольца и вместе их комбинируем с малыми городами», — пояснила она.

Первое отправление туристических поездов прошло в праздничной обстановке: на перроне Ленинградского вокзала выступили «Бурановские бабушки», а на Ярославском вокзале гостей и пассажиров поезда развлекали актеры в образах скороморохов и исполнители русских народных песен, рассказали в источнике.