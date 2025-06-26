Новые учебники истории поступили в Карелию

В Карелию поступили новые учебники истории для пятых – седьмых классов.

С 1 сентября учащиеся этих классов во всех районах республики будут учиться по новым учебникам. Всего поступило 40692 книги.

Они прошли экспертизу Минпросвещения России. В новый учебник истории для 5 класса включен раздел о развитии первобытного общества на территории России. Больше внимания уделяется истории Востока, Азии, Африки, отечественной культуре и науке.

В новых учебниках размещены QR-коды, которые ведут на разделы с дополнительными статьями, видеороликами, фильмами по теме.

Уже через год новые учебники истории получат и школьники восьмых — девятых классов.

Напомним, что карельскими учеными разработан учебник «История нашего края» для школьников 5-7-х классов. Карелия вошла в перечень пилотных регионов Минпросвещения России по реализации мероприятия по подготовке учебника «История нашего края». Из федерального бюджета на создание учебника республике была выделена субсидия.