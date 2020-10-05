Новые условия господдержки привели к закрытию ряда с/х предприятий в Карелии

Изменения законодательства о правилах выдачи субсидий производителям молока привели к тому, что несколько предприятий в Карелии закрылось, а их работники лишились средств к существованию.

Об этом сообщил депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук, комментируя результаты заседания постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. На заседании обсуждались, в том числе, изменения в правилах субсидирования производителей молока.

Лиминчук пояснил, что с начала 2020 года была изменена система субсидирования таких предприятий. Хозяйства получают "стимулирующие" выплаты при условии, что они берут на себя обязательства по достижению определенных производственных показателей. Это оказалось под силу не всем предприятиям, в результате, они лишились части субсидий и прекратили работу. "Мы знаем, что в нашей Карелии несколько хозяйств прекратили производство молока, прекратили свою финансово-хозяйственную деятельность. Это означает, что эти проблемы перешли от хозяйства уже к жителям, для которых зачастую единственным субъектом, которым давал им работу, был этот молочный комплекс", - сказал Лиминчук. Чего будут добиваться депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".