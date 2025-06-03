Новые веранды устанавливают на территории восьми детских садов в Петрозаводске

О монтаже теневых навесов сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сейчас подрядчики работают в детсадах № 70 на проспекте Александра Невского и № 93 на Красной улице.

"Они проводят земляные работы, монтируют фундамент, варят остов будущих веранд", - рассказали чиновники.

Навесы установят также в детских садах № 11, 12, 54, 83, 90 и 104. Работы в образовательных учреждениях обещают завершить до конца лета.