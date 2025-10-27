Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

Основные цифры доходов и расходов ТФОМС, отраженные в проекте закона Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, рассмотрели на заседании Правительства региона.
С докладом выступил руководитель регионального минздрава Михаил Охлопков. Он отметил, что рассматриваемые характеристики проекта бюджета ТФОМС Карелии сбалансированы по доходам и расходам.
Основным источником формирования доходной части бюджета, как и в предыдущие годы, являются субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС, доля которых в общих доходах ТФОМС составляет 99%. В 2024 году в методику расчета субвенций внесены изменения, которым введен коэффициент доступности медицинской помощи. Это позволило увеличивать субвенцию для Карелии ежегодно в среднем на 500 млн рублей.
Предварительный общий объем доходов бюджета Фонда на 2026 год планируется в сумме 21,6 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей или на 7,5% больше плана 2025 года, на плановый период 2027 года — 23,7 млрд, 2028 года — 25,5 млрд рублей.
Впервые в проекте бюджета предусмотрено финансирование отдельных видов медицинской помощи. В частности, в территориальной программе госгарантий установлены нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери), определение РНК вируса гепатита C в крови методом ПЦР, лабораторную диагностику для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов при заболеваниях сахарным диабетом и артериальной гипертензией.
В ходе обсуждения Михаил Охлопков отметил, что при формировании бюджета учтена структура заболеваемости населения. Так, например, с учетом повышения выявляемости онкологических заболеваний и улучшения их диагностики на ранних стадиях в бюджете на это направление предусмотрено более 100 млн рублей, что позволит в том числе лечить пациентов дорогостоящими современными препаратами.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков поручил Минздраву региона обратить пристальное внимание на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни и формирование приверженности жителей республики к ЗОЖ.