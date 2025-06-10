Новые виды растений, животных и грибов обнаружили в Водлозерском парке

Завершилась исследовательская экспедиция ученых, целью которой был поиск редких видов растений и грибов.

Полевые исследования проводились в районе рек Сухая Водла, Вама, Келка и Пильма, а также в окрестностях Шуйлахты, Шуйострова и Медалахты.

«Можно сказать, что экспедиция увенчалась успехом, - отметила Елена Кулебякина, начальник отдела экологического мониторинга и сохранения историко-культурного наследия. - Обнаружены новые для территории Водлозерского парка виды. Мы привозим новые находки из каждой экспедиции, но в этот раз у нас целая коллекция: растение, животное и гриб.»

Толокнянка среди брусники

По результатам выезда в Водлозерском парке впервые зафиксированы толокнянка обыкновенная, моль длинноусая ивовая и грибы рода сморчок. Правда, по последним еще предстоит генетический анализ, чтобы понять конкретный вид гриба.

Помет летяги

Помимо новых видов, по результатам экспедиции зафиксированы 15 видов, занесенных в Красные книги разных уровней: летяга обыкновенная, орлан-белохвост, скопа, гадюка обыкновенная, шилохвость, дёрен белый, подъельник обыкновенный, лобария легочная и др.

В настоящее время продолжается камеральная обработка собранных материалов. По предварительным оценкам, список новых для территории парка видов может быть расширен.

Ранее в Водлзерском парке был обнаружен еж обыкновенный.