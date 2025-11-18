Компания «РКС – Петрозаводск» представила варианты трудоустройства на ярмарке вакансий

На прошлой неделе в Администрации Петрозаводска группа компаний «РКС – Петрозаводск» представила актуальные вакансии на ярмарке трудоустройства «Работа в Арктике – время возможностей» – это была яркая и динамичная встреча, собравшая десятки активных соискателей.
Более 30 человек ознакомились с перечнем открытых вакансий на предприятиях «РКС — Петрозаводск», получили подробные консультации об условиях труда, заработной плате, предоставляемых льготах и преимуществах работы в компании. Специалист по развитию и обучению персонала АО «ПКС — Тепловые сети» Алёна Розенстанд ответила на все интересующие вопросы соискателей.
Четверых кандидатов заинтересовали открытые позиции на предприятиях, один из них сразу предоставил свое резюме. Особое внимание участников ярмарки привлекли вакансии водителя и диспетчера аварийно-диспетчерской службы — именно по данным направлениям поступило больше всего вопросов.
— Подобные мероприятия демонстрируют, что в Петрозаводске много инициативных, мотивированных жителей, которые хотят работать на благо города. Мы уверены, что такие встречи помогают находить настоящих профессионалов и формировать дружную команду, которой можно гордиться, — отметил директор по персоналу «РКС — Петрозаводск» Владимир Шарупич.
Уточнить перечень открытых вакансий можно по телефонам 8 (981) 400-64-29 и 8 (8142) 71-00-44, электронной почте: rabota@rks.karelia.ru или в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/rks_rabota.