В Петрозаводске стартовали продажи в новом уютном доме в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»
19 ноября, 10:00 Статьи
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прибыл в Карелию

14:10

Утренний пожар в жилом доме в Кеми тушили 15 человек

13:47

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП водителя бензовоза

13:14

57 кг опасной пищевой продукции изъяли в карельских кафе

12:45

Компания «РКС – Петрозаводск» представила варианты трудоустройства на ярмарке вакансий

12:15

Житель Карелии продал машину, взял заем и перевел все свои деньги мошенникам

11:57

Скончалась руководитель социальной службы Пудожского района Татьяна Журо

11:36

Госдума во втором чтении смягчила налоговые требования для малого бизнеса

11:14

Восьмилетнюю девочку сбили в Петрозаводске

10:52

Национальный музей в соавторстве с московским художником создали инсталляцию для Фестиваля современного искусства

10:34

Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с бензовозом в Карелии

10:17

В Петрозаводске стартовали продажи в новом доме в ЖК «Каскад» на Древлянке

10:00

Петрозаводчанин украл сыр и шоколад на 12 тысяч рублей

09:55

В Минздраве Карелии сообщили, когда в аптеках появятся льготные лекарства для диабетиков

09:44

Уругвайско-аргентинская звезда Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии

09:34

В поселке Мелиоративный появится новая амбулатория

08:59

Карельские синоптики рассказали, не растает ли снег в ноябре

08:39

Жители Карелии вернули в банки более 800 тысяч рублей мелочью

08:24

Урожай картофеля в Карелии достиг почти 5 тысяч тонн

08:02

В отдалённом селе на севере Карелии отремонтировали аварийный мост

07:40

Налог на плавсредства в Карелии уменьшат на 70%

07:22

Магазинам и ресторанам запретят складировать отходы во дворах жилых домов в Карелии

07:03

Хоррор-роман психиатра из Петрозаводска напечатали в крупнейшем издательстве России

06:41

Ученые обнаружили миллиарды микрочастиц пластика в чайных пакетиках

00:10

Президент Финляндии призвал США усилить давление на Россию

23:50

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе вновь проиграло МХК «Спартак MAX»

22:31

Самое важное за сегодня

22:20

В Госдуме разъяснили правила выплаты «тринадцатой зарплаты»

22:02

Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

21:02

В регионах России начинают ограничивать продажи энергетиков

20:15

Прокуратура проверит информацию об отсутствии в аптеках Петрозаводска льготных лекарств для диабетиков

19:10

Выступающие со стендапом многодетные мамы готовят программу ко Дню матери

18:32

Дорожники привели в порядок верхнюю парковку трассы «Фонтаны»

18:01

В аэропорту Пулково могут начать тестировать беспилотную технику

17:43

Мужчина разбился насмерть при падении из окна высотного дома в Петрозаводске

17:33

Две карельские школы отмечены знаками качества

17:19

Снег, северный ветер и до -18°С обещают в Карелии 19 ноября

17:06

Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков по данным с дронов и из космоса

16:32

72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой

16:24

Карельская лыжница взяла «золото» на гонке в Хакасии

16:19

«Мы готовы помочь КЭО»: мэр Петрозаводска рассказала о вывозе мусора в городе

16:15

Житель Петрозаводска, повторно судимый за вождение в пьяном виде, сам попросил отправить его в колонию

16:01

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

15:55

«Ответила правдиво»: ветераны СВО задали острые вопросы Валентине Пивненко

15:45

Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году

15:31

Замыкание проводки произошло в многоквартирном доме в Пудожском районе

15:16

Верховный суд РФ разъяснил,что неверный адрес в базе данных не освобождает от уплаты штрафов с камер

15:04

Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

14:53

В РЖД представили новый плацкарт с более широкими и длинными полками

14:48

Человек пострадал при съезде в кювет в Костомукшском районе

14:20

Скандальным мостом в Сортавальском округе занялся Следком России

14:01

МЧС Карелии предупреждает о гололеде и рекомендует правила безопасности для пещеходов и водителей

13:46

Карельские тайбоксеры прибыли в Грецию для участия в чемпионате Европы по муайтай

13:32

Один человек погиб и один пострадал при столкновении фуры и бензовоза в Приладожье

13:29

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Петрозаводске

13:16

У чугуноплавильного завода петровской эпохи появился новый собственник

13:02

17-летний подросток пропал в Петрозаводске

12:47

В Карелии собирают средства на новогоднюю елку

12:32

Юный житель Карелии украл ружье из квартиры знакомого

12:07

В Карелии ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной одежды

12:03

Автобус съехал в кювет на севере Карелии — есть пострадавшие

11:53

Актер из сериалов «Лихие» и «Ищейка» умер в 45 лет

11:33

В Минздраве Карелии напомнили о важности прохождения диспансеризации

11:18

Два легковых автомобиля съехали в кювет на трассах в Карелии

11:11

Сборщик ягод показал, как собирает бруснику в Карелии в середине ноября

10:45

Автобусы № 21 и № 22 в Петрозаводске возвращаются на прежние маршруты

10:37

В Сегеже простятся в погибшим на СВО Вадимом Доника

10:13

На пожаре в частном доме в Костомукше погибла кошка

09:59

Житель Карелии по совету мошенников оставил под деревом пакет с 2 млн рублей

09:35

Прямой автобусный рейс свяжет Петрозаводск и Москву

08:59

В карельском селе Святозеро два дня подряд горели бани

08:39

Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

08:21

Жертве мошенников в Приладожье вернут накопления

08:03

В Карелии утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

07:42

Более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники

07:21

Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням

07:01

Скользкая дорога подвела водителя в Пудожском районе

06:39

На Соловках построят современный спорткомплекс

00:10
Компания «РКС – Петрозаводск» представила варианты трудоустройства на ярмарке вакансий
Сегодня 12:15 Общество
Поделиться

На прошлой неделе в Администрации Петрозаводска группа компаний «РКС – Петрозаводск» представила актуальные вакансии на ярмарке трудоустройства «Работа в Арктике – время возможностей» – это была яркая и динамичная встреча, собравшая десятки активных соискателей.

фото: © «РКС — Петрозаводск»

Более 30 человек ознакомились с перечнем открытых вакансий на предприятиях «РКС — Петрозаводск», получили подробные консультации об условиях труда, заработной плате, предоставляемых льготах и преимуществах работы в компании. Специалист по развитию и обучению персонала АО «ПКС — Тепловые сети» Алёна Розенстанд ответила на все интересующие вопросы соискателей.

Четверых кандидатов заинтересовали открытые позиции на предприятиях, один из них сразу предоставил свое резюме. Особое внимание участников ярмарки привлекли вакансии водителя и диспетчера аварийно-диспетчерской службы — именно по данным направлениям поступило больше всего вопросов.

— Подобные мероприятия демонстрируют, что в Петрозаводске много инициативных, мотивированных жителей, которые хотят работать на благо города. Мы уверены, что такие встречи помогают находить настоящих профессионалов и формировать дружную команду, которой можно гордиться, — отметил директор по персоналу «РКС — Петрозаводск» Владимир Шарупич.

Уточнить перечень открытых вакансий можно по телефонам 8 (981) 400-64-29 и 8 (8142) 71-00-44, электронной почте: rabota@rks.karelia.ru или в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/rks_rabota.

