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Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще 7 человек

Новости. Общество
09:44, 28 Октября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 7 летальных исходов заболевания коронавирусом.

Общее число умерших с начала пандемии выросло до 971 человека.

Об этом говорят оперативные данные о ситуации с заболеваемостью, размещенные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Показатель летальности, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, остался на прежнем уровне — 1,32. Это ниже среднероссийского, который составляет 2,80.

За сутки было зарегистрировано 299 случаев инфицирования - это на 16 больше, чем днем ранее.

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