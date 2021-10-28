Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще 7 человек

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 7 летальных исходов заболевания коронавирусом.

Общее число умерших с начала пандемии выросло до 971 человека.

Об этом говорят оперативные данные о ситуации с заболеваемостью, размещенные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Показатель летальности, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, остался на прежнем уровне — 1,32. Это ниже среднероссийского, который составляет 2,80.

За сутки было зарегистрировано 299 случаев инфицирования - это на 16 больше, чем днем ранее.