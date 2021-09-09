Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще двое

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще два летальных исхода заболевания коронавирусом.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее количество умерших в республике от COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 807 человек.

Уровень летальности от коронавируса, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, в Карелии составляет 1,29, что ниже среднероссийского показателя (2,68).