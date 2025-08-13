Новый 200-кубовый насос заработал на водозаборе в Лахденпохья

Оборудование уже подает часть чистой воды из восстановленного водозаборного колодца в основные городские сети.
В Лахденпохья продолжаются работы по модернизации системы водоснабжения. Недавно на водонасосной станции установили новый насос мощностью 200 кубометров воды в час взамен старого, вышедшего из строя. Оборудование уже работает, рассказал директор муниципального предприятия «Водоканал» Юрий Морозов.
Он пояснил, что в городе поэтапно решают проблему с качеством воды. В начале этого года «Водоканал» нашел техническое решение по результатам обследования озера Пайкъярви. Водозабор стали осуществлять в придонной части залива, где бьют чистые подземные ключи. Таким образом на первом этапе чистой водой удалось обеспечить первый и второй городки, поселок Раухала, улицы Трубачева и Зеленую, где живут около 40% горожан. Для остальных микрорайонов применяется система подмеса воды, чтобы сделать ее чище.
Также на водонасосной станции обновили счетчики воды, поставили новые всасывающие трубы, которые исключают попадание воздуха. Сейчас специалисты «Водоканала» настраивают под новый насос систему электронного контроля. Она была разработана и внедрена предприятием, чтобы дистанционно контролировать давление в сетях, работу насосного и иного оборудования. Это позволяет быстрее запускать насосные станции водоснабжения и канализации после отключений электроэнергии, обнаруживать скрытые утечки.
«Водоканал» планирует поэтапно увеличивать объем ключевой воды, которая подается из придонной части Пайкъярви.
«Конечно, для того, чтобы 100%-но перевести город на чистую воду, предстоит еще многое сделать. Во время своей недавней рабочей поездки в Лахденпохья глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков проверил, как идут работы, и поручил приобрести еще один 200-кубовый насос. Это очень важное решение: мы сможем, как это и положено, поочередно работать двумя насосами. Одним работаем, другой выводим на плановое обслуживание. Это значительно повысит надежность водоснабжения города», — прокомментировал директор «Водоканала» Юрий Морозов.
Также предприятие продолжит работу над тем, чтобы сделать более надежной подачу воды в дома, которые расположены на улицах, отдаленных от городской водонасосной станции. Это в том числе улицы Молодежная, Аркадия Маркова и поселок Уусикюля. Для этого планируется установить станцию повышения давления воды: комплекс оборудования, обеспечивающий более эффективную и стабильную работу систем водоснабжения.