Новый арт-объект установили на набережной Петрозаводска

Акцию приурочили ко всемирному дню туризма.

В рамках федерального проекта «Мастера гостеприимства» от платформы «Россия — страна возможностей» на Онежской набережной установили арт-объект в виде открывающейся двери.



«Новая локация олицетворяет туристический потенциал Карелии и России. Помимо нашей республики похожие объекты появились еще в четырех регионах страны, которые также являются местами притяжения для отдыхающих», — рассказали в мэрии Петрозаводска.



На Онежской набережной дверь простоит до 9 октября. Акция приурочена к международному дню туризма. Ее соорганизатором стал молодежный центр «Смена».



