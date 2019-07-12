Новый асфальт с уклоном для отвода воды появился на двух улицах Петрозаводска

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В Петрозаводске полностью обновлены две придомовые территории, сообщили в администрации города.
Ремонтные работы во дворах на улицах Нойбранденбургской и Петрова приняты специалистами муниципалитета.
Новый асфальт, уклоны для отвода дождевой воды и автомобильная парковка появились во дворе дома № 27 по Нойбранденбургской улице. В ходе реконструкции установлены урны и скамейка для отдыха жильцов.
Новый облик обрел еще один двор - у дома № 11 по улице Петрова. Здесь также заменен асфальт, улучшено освещение, поставлены скамейки и урны.
Эти придомовые территории - первые из списка мест, которые обновляются в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
"Работы, подрядчиком которых выступило ООО "Благоустройство", выполнены в полном объеме и раньше срока и уже приняты специалистами МКУ "Служба заказчика", – отметила начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.
Обновление придомовых территорий ведется под контролем сотрудников администрации города. Во время очередного выезда специалисты проверили еще один двор – у дома № 16 по проспекту Ленина.
"Здесь реализуется масштабный проект: предусмотрено полная замена асфальта, оборудование ливневой канализации и озеленение. На придомовой территории посадят липы, создадут живую изгородь, установят шлагбаумы и ограждения", - сказала Ольга Морозова.
Напомним, в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" предусмотрен ремонт 35 дворовых территорий. Срок окончания работ - 1 октября.
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