Подписаться
Новости. Общество
17:20, 12 Июля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Новый асфальт с уклоном для отвода воды появился на двух улицах Петрозаводска

Загрузка...

В Петрозаводске полностью обновлены две придомовые территории, сообщили в администрации города.

Ремонтные работы во дворах на улицах Нойбранденбургской и Петрова приняты специалистами муниципалитета.

Новый асфальт, уклоны для отвода дождевой воды и автомобильная парковка появились во дворе дома № 27 по Нойбранденбургской улице. В ходе реконструкции установлены урны и скамейка для отдыха жильцов.

Новый облик обрел еще один двор - у дома № 11 по улице Петрова. Здесь также заменен асфальт, улучшено освещение, поставлены скамейки и урны.


администрация Петрозаводска

Эти придомовые территории - первые из списка мест, которые обновляются в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

"Работы, подрядчиком которых выступило ООО "Благоустройство", выполнены в полном объеме и раньше срока и уже приняты специалистами МКУ "Служба заказчика", – отметила начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

Обновление придомовых территорий ведется под контролем сотрудников администрации города. Во время очередного выезда специалисты проверили еще один двор – у дома № 16 по проспекту Ленина.

"Здесь реализуется масштабный проект: предусмотрено полная замена асфальта, оборудование ливневой канализации и озеленение. На придомовой территории посадят липы, создадут живую изгородь, установят шлагбаумы и ограждения", - сказала Ольга Морозова.

Напомним, в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" предусмотрен ремонт 35 дворовых территорий. Срок окончания работ - 1 октября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-07-12 18:29:13
Хорошее дело. Главное - чтобы потом всё и всех не затопило, как в Центре спортивной гимнастики.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии

Аналитика

Сегодня 16:17
Политкухня
Шандалович о главных решениях парламента
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги работы парламента республики за первое полугодие.
Не интригует и не торгуется 4
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 7
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:56
Личное мнение
Заклеенная история 3
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
10.07.2019 13:51
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 5
08.07.2019 12:32
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»