Новый асфальт с уклоном для отвода воды появился на двух улицах Петрозаводска

В Петрозаводске полностью обновлены две придомовые территории, сообщили в администрации города.

Ремонтные работы во дворах на улицах Нойбранденбургской и Петрова приняты специалистами муниципалитета.

Новый асфальт, уклоны для отвода дождевой воды и автомобильная парковка появились во дворе дома № 27 по Нойбранденбургской улице. В ходе реконструкции установлены урны и скамейка для отдыха жильцов.

Новый облик обрел еще один двор - у дома № 11 по улице Петрова. Здесь также заменен асфальт, улучшено освещение, поставлены скамейки и урны.



администрация Петрозаводска

Эти придомовые территории - первые из списка мест, которые обновляются в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

"Работы, подрядчиком которых выступило ООО "Благоустройство", выполнены в полном объеме и раньше срока и уже приняты специалистами МКУ "Служба заказчика", – отметила начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

Обновление придомовых территорий ведется под контролем сотрудников администрации города. Во время очередного выезда специалисты проверили еще один двор – у дома № 16 по проспекту Ленина.

"Здесь реализуется масштабный проект: предусмотрено полная замена асфальта, оборудование ливневой канализации и озеленение. На придомовой территории посадят липы, создадут живую изгородь, установят шлагбаумы и ограждения", - сказала Ольга Морозова.

Напомним, в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" предусмотрен ремонт 35 дворовых территорий. Срок окончания работ - 1 октября.