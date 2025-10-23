Новый авиарейс из Петрозаводска в Минск запустят в 2026 году

В 2026 году Карелия по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова запускает новый международный авиарейс, который впервые в истории свяжет наш регион с Белоруссией.

Рейсы из Петрозаводска в Минск планируется выполнять с мая один раз в неделю. Это решение было принято на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова и генерального директора авиакомпании «Северсталь» Николая Ивановского. Стороны обсудили вопросы обеспечения авиасообщения из Петрозаводска, увеличения количества рейсов по разным маршрутам, в том числе в осенне-зимний период. Ранее проводился опрос для жителей Карелии, в котором популярность направления Минск одержала убедительную победу, неоднократно поступали обращения от граждан о необходимости прямого авиасообщения с Белоруссией.

По инициативе главы республики с 2026 года аэропорт Петрозаводска предложит пассажирам новый маршрут. Из столицы Карелии можно будет долететь до столицы Белоруссии – Минска. Запуск рейсов запланирован с начала мая по 15 сентября 2026 года с частотой выполнения рейсов 1 раз в неделю.

– У нас установились хорошее рабочее взаимодействие с компанией «Северсталь». Авиаперевозки в Карелии приобретают все большее значение в формировании пассажиропотока, – отметил Артур Парфенчиков. – Мы работаем над расширением количества рейсов по популярным направлениям, в том числе в Калининград, Москву и Махачкалу. Уверен, что Белоруссия станет одним из самых востребованных маршрутов. Жители Карелии часто выбирают эту страну для отдыха и встреч с родственниками. Правительство Карелии сотрудничает с «Северсталью» в области развития пассажирских перевозок воздушным транспортом по межрегиональным маршрутам с 2019 года, в том числе в рамках программы Росавиации по субсидированию авиаперевозок из федерального бюджета.

В 2025 году полетная программа авиапредприятия «Северсталь» из аэропорта «Петрозаводск» представлена коммерческими направлениями Москва, Сочи, Череповец, а также субсидируемыми направлениями Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала (с августа по октябрь).

– В 2025 году мы перевезли более 75 тысяч человек, – отметил генеральный директор ООО «Авиапредприятие «Северсталь» Николай Ивановский. – Субсидии из республиканского бюджета позволяют значительно снизить стоимость билетов, при этом 60% субсидий мы возвращаем в Карелию через портовые сборы. Авиапредприятие «Северсталь» направило заявку на участие в программе Росавиации на 2026 год, предусматривающую софинансирование из бюджета Карелии организации перевозок по направлениям Екатеринбург, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Сочи. На коммерческой основе планируется выполнение рейсов в Москву, Череповец, Сочи (с июня по август).

Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече также обсудил перспективы увеличения частоты рейсов в Калининград — одно из наиболее востребованных направлений, а также по другим направлениям. В целом планы на следующий год включают расширение географии полётов совместно с «Северсталью»: Екатеринбург, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды, Сочи, Москва, Череповец и Минск. Это позволит значительно повысить доступность региона и обеспечит комфортные условия для путешествий и деловых поездок для жителей Карелии.

Флот авиапредприятия представлен 4 самолетами Sukhoi Superjet 100, а также 4 самолетами Bombardier CRJ-200.

