Новый авиарейс связал Петрозаводск с Архангельском

С 29 апреля открыты регулярные авиаперевозки по маршруту "Череповец - Петрозаводск-Архангельск".

Авиаперевозки по новому маршруту будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам – на пятидесятиместном воздушном судне Bombardier CRJ-200.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".