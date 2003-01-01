Новый автобусный маршрут соединит Университетский городок с центром города

Глава Петрозаводска рассказала о запуске нового автобусного маршрута.
Как рассказала Инна Колыхматова, новый маршрут № 32 запустят в октябре. Разрабатывали его с учетом обращений жителей района, студентов ПетрГУ, воспитанников спортивных школ, которые занимаются в новом легкоатлетическом манеже, а также жителей Перевалки. Сейчас в Университетский городок заезжает только автобус № 10.
— Этот социально значимый муниципальный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и утвержденному расписанию. Автобусы можно будет отслеживать в приложении «Умный транспорт», — уточнила градоначальница.
Автобус будет ходить от Университетского городка через Перевалку, проспект Ленина до площадки Кирова и обратно.
Также решается вопрос о приобретении еще 10 новых автобусов для предприятия «Городской транспорт».
Напомним, маршрут станет седьмым. В этом году власти города уже запустили 6 автобусных направлений: 16, 18, 23, 28, 30, 31. Все они являются регулируемыми.