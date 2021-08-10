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Новый автобусный маршрут в село Деревянное организован в Карелии

Новости. Общество
10:25, 11 Августа 2021
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

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В будни в Карелии начал действовать новый маршрут «Петрозаводск – Уя 29 км.», сообщает Минтранс республики.

С 8 августа организованы перевозки пассажиров по новому маршруту № 107 «Петрозаводск — Уя 29 км.». Рейсы совершаются с понедельника по пятницу. Об этом сообщает Минтранс Карелии.

Перевозки по маршруту № 107 осуществляет «Карелавтотранс — Сервис» с использованием новых автобусов малого класса.

Время отправления автобуса от железнодорожного вокзала Петрозаводска — 6:00, прибытия в село Деревянное (Уя 29 км.) — 6:40. Отправление из села Деревянное (Уя 29 км.) — 6:45, прибытие на железнодорожный вокзал карельской столицы — 7:40.

«Рейс позволит жителям Ужесельги и Деревянного с комфортом совершать поездки в Петрозаводск в утренние часы — на работу, в школу, детские сады, в госучреждения и другие организации», — сообщает Минтранс.

На территории Петрозаводска предусмотрены промежуточные остановки автобусов маршрута № 107. В прямом направлении: Речное училище, Ключевское шоссе, ул. Антонова, ул. Гвардейская, Нефтебаза. В обратном направлении: Нефтебаза, ул. Гвардейская, ул. Антонова, Ключевское шоссе, Речное училище, пр. А. Невского, Детская художественная школа.

Ранее сообщалось, что для жителей Эссойлы и Крошнозеро организован новый автобусный маршрут до Пряжи.

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