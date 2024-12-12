Новый автобусный рейс соединит Петрозаводск и Санкт-Петербург

С 16 декабря начнет курсировать новый автобусный маршрут между Петрозаводском и Санкт-Петербургом.

С 16 декабря 2024 года перевозчик ООО «ФТК СОТРАНС» запустит новый автобусный маршрут № 8466, соединяющий Петрозаводск и Санкт-Петербург через Сортавалу. Об этом сообщили на странице ГУП РК «Карелавтотранс».

Автобус будет отправляться от автовокзала Петрозаводска в 16:00 и следовать до автовокзала Санкт-Петербурга на Обводном канале, 36.

По пути следования автобус будет делать остановки в Пряже, поселке Ляскеля, Сортавале и Приозерске.

Как уточняется, стоимость проезда между каждым остановочным пунктом составляет 1100 рублей. Дополнительную информацию о расписании и приобретении билетов можно получить на автовокзале Петрозаводска или у перевозчика ООО «ФТК СОТРАНС».