Новый барьер на пути запаха

«ПКС-Водоканал» использует все возможности, чтобы решить вопрос с неприятным запахом на пути к жилым районам Петрозаводска и ближайшим населенным пунктам.

На канализационных очистных сооружениях Петрозаводска приступили к монтажу новой линии «Мокрого барьера». Дополнительно система будет смонтирована вокруг песколовок и приемной камеры стоков. Данный контур должен стать еще одной преградой запаху на пути к жилым районам Петрозаводска и ближайшим населенным пунктам.

Технология компостирования, которую используют на канализационных очистных сооружениях Петрозаводска, применяется во всем мире, но есть и ее региональные особенности. АО «ПКС-Водоканал» изучает этот вопрос для скорейшего устранения побочного эффекта. Компания ищет все возможности решения вопроса с неприятным запахом, подключила специалистов в этой области, привлекает большие финансовые средства.

«РКС-Петрозаводск» разрабатывают инвестиционный проект по закрытию первичных отстойников. На КОС уже накрыта защитными панелями приемная камера городских стоков.

Подробнее о том, какие решения были приняты в процессе работы над вопросом устранения запаха, с какими трудностями столкнулись при установке «Мокрого барьера» и как их решают, смотрите в сюжете «Karelia Online»