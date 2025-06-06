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Новый бренд #МолодоСеверно представили на молодежном фестивале в Карелии

Новости. Общество
18:30, 28 Июня 2025
фото: © пресс-служба правительства Карелии

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В День молодежи в Петрозаводске прошел большой фестиваль, на котором был представлен новый молодежный бренд республики – #МолодоСеверно.

Новый единый стиль, который поможет представлять регион на всероссийских и международных мероприятиях, оценил глава республики Артур Парфенчиков. Бренд разработали местные дизайнеры вместе с общественными организациями в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети». В основу идеи легла цветовая палитра, которая ассоциируется с карельской природой. Команда проекта работала с графикой, использовала цифровую вышивку, символы-обереги. Все это воплотилось в силуэтах, формах и материалах.

На сценической площадке, расположенной на Онежской набережной, презентовали целую коллекцию одежды в стиле #МолодоСеверно. Голосование за новый молодежный бренд проходило на официальной странице главы республики.
Новый единый стиль карельской молодежи оценил глава республики Артур Парфенчиков.

— #МолодоСеверно — это важный шаг в развитии молодежного движения, которое объединит всех активных, талантливых и неравнодушных ребят под общим стилем и идеей. Оно поможет карельской молодежи ярко представлять Карелию на всероссийских и международных мероприятиях, — подчеркнул руководитель региона.

Артур Парфенчиков поздравил представителей молодежных объединений с праздником и отметил их успехи.

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