Новый директор требуется гимназии №30 Петрозаводска

Людмила Кошкина, руководившая гимназией с 1997 года, ушла на пенсию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация карельской столицы объявила конкурс на должность директора гимназии № 30 имени Д.Н. Музалева, расположенной на улице Еремеева, 7.



Должность стала вакантна после выхода на пенсию директора Людмилы Кошкиной. Врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова накануне встретилась с заслуженным педагогом.



«Нынешняя «тридцатка» своей известностью во многом обязана Людмиле Кошкиной. Она руководила гимназией с 1997 года. За это время здесь реализовывались проекты разного уровня – от городских до международных. Менялись десятилетия, но уровень образования в гимназии всегда был на высоте – и в непростые 90-е, и теперь. Уверена, это подтвердят многие поколения выпускников», – написала Колыхматова на своей странице в соцсети.







Документы на участие в конкурсе принимают до 28 июля включительно в рабочие дни, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: Петрозаводск, проспект Ленина, 2, кабинет №426.



Подробную информацию можно найти на сайте администрации Петрозаводска.



Телефон для справок – 71-34-31.