Новый директор возглавил «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

На важнейшем предприятии Карелии сменился руководитель. Владимир Майзус покинул должность генерального директора.

13 января 2026 года решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» директором АО ОССЗ назначен Александр Сергеевич Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе завода, Александр Соловьев приступил к своим обязанностям сегодня. В настоящий момент он знакомится с коллективом и заводом. Что касается Владимира Майзуса, который прежде возглавлял ОССЗ, то, по нашим данным, он останется в руководящем составе предприятия. По некоторым информации, он может стать исполнительным директором завода. В пресс-службе эту информацию пока не подтверждают. Сам Владимир Майзус на наш звонок не ответил.

Александр Соловьев ранее занимал должность генерального директора судостроительного завода «Отрадное». Как сообщает сайт korabel.ru, более двадцати лет он работал на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ). С 2000 года — возглавлял юридический департамент этого завода. С 2005 по 2006 год — заместитель председателя Совета директоров ВСЗ, совмещал работу на заводе с руководством основным акционером верфи — занимал должность генерального директора ЗАО «АКО БАРСС Групп» (г. Санкт-Петербург). В 2012 году — первый заместитель генерального директора ВСЗ, с июня 2012 по январь 2023 года — генеральный директор Выборгского судостроительного завода. Он также занимал должность заместителя генерального директора компании «Аурус Марин».

Владимир Майзус возглавлял «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» с 2002 года. В 2022 году на ОССЗ началась глубокая модернизация, которая предусматривает создание на базе предприятия «цифровой верфи». Первая очередь проекта была завершена в 2025 году. Предприятие строит самые разные типы гражданских судов (кроме военных).

В конце прошлого года был дан старт строительству первых судов на новой цифровой верфи.