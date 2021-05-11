Новый дом с грибком и плесенью в райцентре Карелии будут ремонтировать по суду

Арбитражный суд Карелии вынес решение по делу, связанному со строительством дома для расселения аварийного жилья в Сортавале – его квартиры покрылись плесенью, а конструкции начали разрушаться вскоре после сдачи.

Управление капитального строительства предъявило иск к ООО «Проектно-строительная компания «Строительная механика». Это не первая компания, которая занималась строительством 43-квартирного дома на улице Пушкина. Первый подрядчик сорвал контракт, но к пришедшей ему на смену «Строительной механике» тоже возникли претензии.

В ходе судебного разбирательства было представлено заключение экспертизы, согласно которой из-за сырости в квартирах появились грибок и плесень, линолеум деформировался, отделочная плитка пошла трещинами. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».