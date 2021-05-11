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Новый дом с грибком и плесенью в райцентре Карелии будут ремонтировать по суду

Новости. Общество
11:04, 12 Мая 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте
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Арбитражный суд Карелии вынес решение по делу, связанному со строительством дома для расселения аварийного жилья в Сортавале – его квартиры покрылись плесенью, а конструкции начали разрушаться вскоре после сдачи.

Управление капитального строительства предъявило иск к ООО «Проектно-строительная компания «Строительная механика». Это не первая компания, которая занималась строительством 43-квартирного дома на улице Пушкина. Первый подрядчик сорвал контракт, но к пришедшей ему на смену «Строительной механике» тоже возникли претензии.

В ходе судебного разбирательства было представлено заключение экспертизы, согласно которой из-за сырости в квартирах появились грибок и плесень, линолеум деформировался, отделочная плитка пошла трещинами.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Изя
2021-05-12 11:31:50
Друзья . единомышленники , так сказать , встретились ))) :)
врунофф
2021-05-12 11:11:41
Какой мэр, такие и дома. Где оппы, там везде плесень и разруха.
Leopol'd
2021-05-12 11:27:13
врунофф, умница!
Напомню, дом построен с подачи правительства и ЕР, для срочного выселения жителей о.Валаам.
Так что твой плевок в точку!
Самуил
2021-05-12 11:42:38
Leopol'd, +++!
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