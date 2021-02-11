Новый дом с закрытой территорией и подземным паркингом возводится на Древлянке

Самое время подобрать оптимальный вариант квартиры для вашей семьи на выгодных условиях.

Строительная компания "Век" предлагает к покупке квартиры в новом доме №10 жилого комплекса "Каскад".

Основные преимущества:

- Большое разнообразие планировок: от 1-но до 4-х комнатных квартир

- Закрытая дворовая территория

- Удобные машино-места в подземном паркинге

- Кладовые для хранения сезонных и крупногабаритных вещей

- Развитая инфраструктура микрорайона

- Детские сады и школа в шаговой доступности

- Собственный сквер

- 365 дней в году горячая вода

- Надежная управляющая компания (офис находится на территории комплекса)

- Беспроцентная рассрочка от застройщика

О комплексе

Жилой комплекс "Каскад" на пересечении улиц Попова и Сыктывкарской по праву носит звание лучшего*. Уже построено 8 домов с благоустроенными дворами, собственным сквером, спортивной площадкой для мини-футбола и игровыми комплексами для детей всех возрастов.

Активно строится дом №9, в нем также реализован принцип "Двор без машин" и предусмотрен подземный паркинг. Ключи от своих квартир будущие новоселы получат уже этим летом.

На территории новостройки есть все необходимое: магазины, кафе, салоны красоты, медицинские центры, спортивный клуб, детские дошкольные учреждения, рядом – детские сады и школы. В шаговой доступности торгово-развлекательный центр "Лотос Plaza". По соседству с комплексом - лесной массив, речка, а также "Тропа Ивана Царевича".

*Решением Союза архитекторов Карелии признан победителем профессионально-архитектурной премии в номинации "Градостроительство-проект" за проект застройки микрорайона Древлянка-9 в г. Петрозаводске.

О новом доме

Дом №10 органично впишется в архитектурный ансамбль ЖК "Каскад". Динамика сохранится за счет разноэтажности (7 и 10 этажей) и ассиметричному расположению окон. Панорамное остекление балконов выгодно подчеркнет статус объекта. Яркие цветовые элементы фасадов будут радовать жителей, при этом гармонично сочетаясь с природой.

Безопасность и приватность выходят на новый уровень в современной жизни. Поэтому новые дома от строительной компании "Век" отвечают этим высоким требованиям. Так, новостройка станет вторым объектом в ЖК "Каскад" с закрытой территорией, доступ к которой будет только у жителей. Тихий и уютный двор без машин запроектирован для семейного отдыха и спорта: разнообразные детские игровые комплексы, уличные тренажеры, малые архитектурные формы и ландшафтный дизайн. Подземный паркинг решит вопрос безопасного и комфортного хранения автомобилей.

На крыше дома будет установлена газовая котельная, которая обеспечит жителей горячей водой круглый год, гибким отопительным сезоном и низкими коммунальными платежами.

В каждом подъезде предусмотрены высокоскоростные бесшумные лифты OTIS, просторные холлы и колясочные.

Площадь квартир варьируется от 34,40 до 109,2 кв.м. Планировки удобные и продуманные: в каждой проработан оптимальный вариант расстановки мебели, есть ниши под гардеробные, в 3-х и 4-х комнатных квартирах предусмотрено 2 санузла. Все квартиры будут сдаваться под чистовую отделку.

Также вы можете заказать отделку от застройщика класса "стандарт", "комфорт" и "по индивидуальному дизайн-проекту".

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2022 года.

В феврале действует акция "Беспроцентная рассрочка от застройщика". Первый взнос от 15%, ежемесячные платежи по индивидуальному графику с окончательным расчетом в декабре 2021 года. С ценами, планировками и условиями по оплате вы можете ознакомиться на сайте, и по телефону 33-00-43.

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