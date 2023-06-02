Новый федеральный проект возьмет под защиту Онежское и Ладожское озера

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала об объединенном федеральном проекте по оздоровлению водных объектов, который коснется и водоемов Карелии.

В минувшую среду, 7 июня, на заседании Совфеда в рамках правительственного часа вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о едином федеральном проекте по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса крупных водных объектов страны. Новый закон возьмет под защиту и Ладожское с Онежским озером, входящих в Балтийский бассейн. Карельские водоемы появились на одном из слайдов презентации после того, как сенатор Игорь Зубарев 5 июня на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации поинтересовался у Виктории Абрамченко, планируются ли мероприятия, направленные на оздоровление Ладоги и Онеги в рамках формирования объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов.

Ранее сенатор от Карелии не раз поднимал проблемные вопросы Ладоги и Онеги, которые являются источником питьевой воды не только для Карелии, но и Ленинградской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Водные и биологические ресурсы озер претерпевают значительные изменения в результате интенсивной хозяйственной деятельности в Северо-Западном регионе. Загрязнение озер и рек происходит из-за сброса неочищенных либо недостаточно очищенных и обеззараженных сточных вод.

«Существующие программы и проекты, к сожалению, не позволяют решить вопросы со строительством и реконструкцией канализационных очистных сооружений. У региона же просто нет финансовых возможностей для реализации таких проектов. Так, по информации Минприроды Карелии, сегодня Медвежьегорск остро нуждается в новых КОСах. Ориентировочная стоимость такого строительства составляет 1 миллиард рублей. Кроме того, требуется реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Пиндуши. Стоимость строительно-монтажных работ ориентировочно составляет 244,5 млн рублей. И этот список можно продолжать. Такие же проблемы и у наших соседей по Северо-Западу», - отметил парламентарий.

По мнению Игоря Зубарева, все мероприятия по комплексному оздоровлению водной системы должны носить системный характер. Они должны касаться и модернизации очистных сооружений, и расчистки, восстановления озер и рек, а также комплекса необходимых наблюдений и исследований.

«Судя по выступлению председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, на такую комплексную работу и нацелен новый федеральный проект, среди основных подходов к формированию которого является принцип бассейновых округов. Проект возьмет под защиту Ладожское и Онежское озера», - подытожил сенатор от Карелии.

Подробнее о новом федеральном проекте читайте в материале «Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод».